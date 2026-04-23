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Polícia Civil apreende maconha durante operação contra tráfico em Cambé

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 23 de abril de 2026 16:49

Na manhã desta quinta-feira (23), a Polícia Civil de Cambé realizou uma operação no bairro Morumbi com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região. A ação contou com o apoio do Núcleo de Operações com Cães (NOC), que auxiliou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão.

De acordo com informações da corporação, os mandados foram executados em endereços previamente monitorados pelo setor de inteligência policial. O principal ponto das diligências foi a Rua São Paulo Futebol Clube, local que vinha sendo alvo de denúncias por parte de moradores, devido à suspeita de movimentação de entorpecentes.

Durante as buscas realizadas nas duas residências citadas nos mandados judiciais, nenhum material ilícito foi encontrado no interior dos imóveis. No entanto, com o apoio dos cães farejadores, os agentes intensificaram as buscas nas áreas próximas.

Em uma varredura detalhada nos arredores das casas, os policiais localizaram uma quantidade de maconha escondida. A substância foi apreendida e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Cambé para os procedimentos legais.

Segundo as autoridades, apesar de não haver prisões em flagrante durante a operação, a apreensão contribui para o avanço das investigações. O material encontrado reforça os indícios já apurados no inquérito que investiga uma possível rede de distribuição de drogas na região norte do município.

A Polícia Civil informou ainda que as investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar os responsáveis pelo armazenamento e distribuição do entorpecente na localidade.

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