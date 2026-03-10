Teatro Guaíra Inova com Canal de WhatsApp para o Público

O Teatro Guaíra lançou um novo canal de comunicação via WhatsApp, com o objetivo de estreitar ainda mais os laços com seu público. Através deste meio, os interessados poderão receber atualizações e novidades diretamente em seus celulares.

Facilidade de Acesso às Informações

Com a implementação do canal no WhatsApp, o Teatro Guaíra oferece mais uma forma de comunicação prática e direta. Os usuários poderão acessar informações sobre eventos, espetáculos e outras atividades de maneira ágil, garantindo que não percam nenhuma novidade.

Como Participar

Para participar, o público deve adicionar o número do Teatro Guaíra em seus contatos e enviar uma mensagem solicitando a inclusão na lista de distribuição. Este método simples permite que todos os interessados fiquem atualizados sobre as programações culturais.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br