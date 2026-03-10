Correção Automatizada de Textos no Paraná é Ampliada para Novos Gêneros

Desde 2025, um sistema de correção automatizada tem sido utilizado para avaliar textos dissertativo-argumentativos no Paraná. Com uma recente atualização, o programa agora inclui uma variedade maior de gêneros textuais, o que reforça o trabalho pedagógico e oferece mais oportunidades de prática aos estudantes.

Expansão dos Gêneros Textuais

A inovação no sistema de correção automatizada possibilita que os alunos do Paraná se envolvam com diferentes tipos de redação, além dos textos dissertativos. Essa ampliação é vista como um avanço importante para a educação, já que permite um desenvolvimento mais completo das habilidades de escrita dos estudantes.

Impacto no Ensino

A introdução de novos gêneros textuais no sistema de correção não apenas diversifica a prática de escrita, mas também melhora a qualidade do ensino. Professores e alunos podem agora se beneficiar de uma ferramenta que oferece feedback detalhado e automatizado, promovendo um aprendizado mais eficaz.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br