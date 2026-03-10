Programação Especial de Saúde para Mulheres em Cambé Durante o Mês de Março

Durante o mês de março, a Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde Pública, oferece uma programação especial dedicada à saúde das mulheres. As atividades incluem atendimentos com o Ônibus da Saúde em diversos locais da cidade, um Dia D nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o início da inserção do Implante Contraceptivo Implanon.

Atendimentos com o Ônibus da Saúde

Nesta terça-feira, dia 10, o Ônibus da Saúde estará presente no Centro de Recuperação Feminino (Cervin) de Cambé, oferecendo atendimento e orientações relacionadas à saúde da mulher. Em 17 de março, a ação será direcionada às trabalhadoras da empresa Pado. No dia 23, o foco será nas mulheres em situação de rua, com serviços de coleta de exames preventivos, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites virais, inserção de Implante Contraceptivo Implanon e vacinação, em frente à Casa de Passagem na Rua Fortaleza.

Dia D nas Unidades Básicas de Saúde

Para ampliar o atendimento às mulheres de Cambé, todas as Unidades Básicas de Saúde estarão abertas no sábado, dia 21, das 8h às 14h. Serão realizados exames preventivos, testes rápidos e vacinação. Essa iniciativa visa facilitar o acesso das mulheres aos serviços de saúde.

Implante Contraceptivo Implanon

O SUS agora oferece gratuitamente o implante contraceptivo Implanon. Em Cambé, a distribuição começa em 20 de março na Clínica da Mulher, inicialmente para mulheres em situação de rua, em vulnerabilidade social ou com indicação clínica. O Implanon é um método contraceptivo subdérmico de longa duração e alta eficácia, atuando por até três anos com 99% de efetividade. A inserção é simples, realizada com anestesia local por profissionais capacitados.