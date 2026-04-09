Alterações no Trânsito do Centro de Cambé Buscam Melhorar Mobilidade

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, anunciou mudanças nos sentidos de sete ruas no centro da cidade. A medida visa aumentar a segurança e a fluidez no trânsito, beneficiando motoristas e pedestres. As alterações estão programadas para ocorrer em trechos de vias como Padre Luís Oton, Nossa Senhora do Rocio, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Viela Codato e Salomão Jorge Hauli.

Detalhes das Alterações

As mudanças principais ocorrerão entre as ruas Belo Horizonte e Portugal, cruzando a Avenida Inglaterra. As ruas Dinamarca, Estados Unidos e Padre Luís Oton passarão a ter sentido único, subindo da rua Portugal para a Belo Horizonte. Em contrapartida, as ruas Nossa Senhora do Rocio, Bélgica e Pará terão sentido único descendo da Belo Horizonte para a rua Portugal.

Modificações Próximas ao Ginásio de Esportes

Na área próxima ao Ginásio de Esportes João de Deus Almeida, também haverá alterações. A rua Salomão Jorge Hauly passará a ter sentido único, subindo da rua Carlos Sawade para a Avenida Inglaterra. A Viela Codato, por sua vez, terá sentido único descendo da Avenida Inglaterra até a Rua Carlos Sawade.

Implementação e Recomendações

A Secretaria informa que as mudanças serão implementadas gradualmente, permitindo que os condutores se adaptem aos novos sentidos. A nova sinalização já está em processo de instalação, e a prefeitura solicita que motoristas e pedestres redobrem a atenção, respeitando as novas configurações para garantir segurança e eficiência no trânsito.

Fonte: https://www.cambe.pr.gov.br