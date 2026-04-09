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Primeira Bebê Nasce na Nova Maternidade de Paranaguá

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 9 de abril de 2026 16:10

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A nova maternidade de Paranaguá celebrou o nascimento de Helena, a primeira bebê a vir ao mundo em suas instalações. Este evento marca uma nova era para a saúde materna no litoral paranaense, com a maternidade proporcionando um ambiente seguro e confortável para as mães e seus recém-nascidos.

Abertura Promissora

Além de Helena, outros cinco partos ocorreram ao longo da quinta-feira, dia 9, destacando a capacidade da nova unidade em atender a demanda da região. A maternidade promete trazer previsibilidade e segurança para as futuras mães, garantindo um atendimento de qualidade.

Benefícios para a Comunidade

Com a inauguração da maternidade, as famílias do litoral paranaense podem agora contar com um serviço de saúde mais próximo e acessível. Isso representa um avanço significativo na infraestrutura de saúde local, contribuindo para um futuro mais acolhedor e seguro para a comunidade.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br

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