Polícia do Rio de Janeiro prende terceiro suspeito de estupro coletivo

© Fernando Frazão/Agência Brasil

O terceiro suspeito envolvido no caso de estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos no Rio de Janeiro se entregou à Polícia Civil nesta quarta-feira (4). Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, é filho de José Carlos Simonin, ex-subsecretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do governo estadual, que foi demitido após a repercussão do caso.

Detalhes do Caso

O crime ocorreu em um apartamento de temporada da família Simonin, localizado em Copacabana. Imagens dos jovens filmadas no local foram usadas como evidência no inquérito policial. Segundo a polícia, cinco homens participaram do crime, incluindo um menor de idade que não teve mandado de prisão emitido.

Investigações em Andamento

Vitor Hugo, que também é aluno do Colégio Pedro II, está sob investigação por outro caso de estupro envolvendo uma aluna da mesma instituição. A denúncia foi feita após a mãe da jovem prestar depoimento. Com a divulgação do crime de Copacabana, outras vítimas se sentiram encorajadas a denunciar, levando à abertura de dois inquéritos adicionais.

Ação da Polícia

O delegado Ângelo Lages, responsável pelo caso, enfatizou a importância do consentimento nas relações, destacando que "não é não". Enquanto isso, a polícia aguarda a rendição de Bruno Felipe dos Santos Allegretti, outro suspeito envolvido no crime.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

