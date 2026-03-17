Restauração de Rodovia PRC-272 Avaliada em R$ 384 Milhões

A restauração da rodovia PRC-272, trecho que conecta Mauá da Serra a Lidianópolis, é alvo de um projeto ambicioso avaliado em R$ 384 milhões. Esta iniciativa visa melhorar a infraestrutura viária e facilitar o tráfego na região, com a inclusão de novas terceiras faixas e viadutos.

Processo de Licitação

O processo de licitação para a reforma da rodovia atraiu o interesse de dez empresas, todas competindo para se tornar responsáveis pela execução do projeto. A restauração prevê a implementação de 54 km de concreto, além de 31 km de novas terceiras faixas e a construção de três viadutos.

Impacto na Região

A modernização da PRC-272 promete transformar a dinâmica de transporte entre Mauá da Serra e Lidianópolis, melhorando consideravelmente a segurança e a eficiência no deslocamento de veículos. Espera-se que a obra traga benefícios econômicos e sociais para as cidades ligadas por essa importante via.

Expectativas Futuras

Com a finalização do processo de licitação e o início das obras, as expectativas são de que a rodovia renovada promova um desenvolvimento regional significativo, estimulando o crescimento econômico e facilitando o acesso entre as comunidades locais.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br