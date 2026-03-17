Evento em Curitiba Celebrará Dia do Artesão com Mais de 300 Participantes

Curitiba será palco de um evento especial em comemoração ao Dia do Artesão, reunindo mais de 300 representantes do setor. A ocasião tem como objetivo principal apresentar iniciativas importantes voltadas para o fortalecimento do artesanato no estado do Paraná.

Propostas para o Artesanato no Paraná

Durante o evento, serão detalhadas as propostas de criação do Programa Estadual do Artesanato, além da Política Estadual de Reconhecimento e Fomento à Produção Manual Criativa. Esses projetos buscam organizar e mapear o setor, promovendo a capacitação dos artesãos e ampliando o acesso a novos mercados.

Valorização do Artesanato

Outro ponto importante das propostas é a criação de instrumentos que visam a valorização do trabalho manual. A medida pretende não apenas reconhecer, mas também incentivar a produção criativa, garantindo que os artesãos tenham melhores condições de trabalho e visibilidade no mercado.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br