Trump Intensifica Retórica Contra Cuba em Meio a Negociações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou o tom contra Cuba, sugerindo que poderia 'fazer qualquer coisa' com o país. Essa declaração surge enquanto EUA e Cuba tentam melhorar suas relações históricas adversas.

Contexto das Relações EUA-Cuba

As relações entre os Estados Unidos e Cuba têm sido complicadas desde a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, há 67 anos. Recentemente, ambos os países iniciaram conversas para tentar amenizar as tensões.

Crise Econômica em Cuba

A declaração de Trump ocorre em um momento crítico para Cuba, que enfrenta uma crise econômica agravada pelo bloqueio de petróleo imposto pelos EUA. Isso resultou em racionamento de energia e quedas de eletricidade.

Posição do Governo Cubano

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, destacou a importância de negociações baseadas em respeito mútuo e soberania nacional. Cuba rejeita qualquer interferência externa em seus assuntos internos.

Impactos Internacionais

A pressão dos EUA sobre Cuba é parte de uma estratégia mais ampla que inclui ações contra a Venezuela e o Irã. O embargo de petróleo é um dos métodos para pressionar o governo de Díaz-Canel.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br