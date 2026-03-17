Visita ao Estádio Germano Krüger destaca importância do Operário para o futebol paranaense

O governador em exercício visitou o Estádio Germano Krüger, local onde o Operário, bicampeão paranaense, realiza suas partidas. Durante a visita, foi recebido pela diretoria do clube, conhecido como Fantasma, e destacou a relevância histórica de Ponta Grossa para o futebol no estado.

A importância do Operário

O Operário tem um papel significativo no cenário esportivo paranaense, com vitórias que reforçam a tradição do futebol na região. O clube, que carrega o título de bicampeão estadual, é um símbolo de orgulho para os moradores de Ponta Grossa e para os amantes do esporte em todo o Paraná.

Presença do governador

A presença do governador em exercício, que possui uma ligação pessoal com o futebol, reforçou o vínculo entre o governo estadual e o esporte local. Sua visita foi um reconhecimento à contribuição do Operário para o desenvolvimento do futebol no estado.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br