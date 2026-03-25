Lula Inaugura Novas Áreas no Hospital Universitário de São Carlos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve presente na inauguração de novas áreas do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-Ufscar), que aconteceu nesta quarta-feira (25). Este hospital integra a rede federal de ensino e assistência do Sistema Único de Saúde (SUS).

Investimentos na Saúde

A ampliação das instalações foi possível graças a um investimento de R$ 25,6 milhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Complementarmente, a Rede Ebserh destinou R$ 5,8 milhões e uma emenda parlamentar garantiu mais R$ 2,5 milhões.

Novas Instalações

Durante o evento, foram entregues 32 novos leitos de Clínica Médica e Cirúrgica, 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 10 leitos do Hospital Dia e duas novas salas cirúrgicas. O presidente Lula enfatizou a relevância desses investimentos para o setor de saúde e educação.

Parcerias e Futuro

O presidente esteve acompanhado de membros do governo, incluindo o ministro da Saúde Alexandre Padilha, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o novo ministro da Fazenda Dario Durigan. Durante o evento, foram anunciados novos investimentos que somam R$ 1,3 bilhão para a ampliação e qualificação da rede de hospitais universitários federais.

Destinação dos Recursos

Além dos recursos voltados à ampliação, R$ 100 milhões serão destinados a ações complementares de estruturação, com R$ 3,8 milhões direcionados especificamente para a Ufscar. O ministro Padilha destacou a importância de se ter um hospital completo para a formação dos alunos da universidade.