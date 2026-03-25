Arthur Elias Convoca Seleção Feminina para Fifa Series na Arena Pantanal

O técnico da seleção feminina, Arthur Elias, divulgou nesta quarta-feira (25) a lista das jogadoras convocadas para representar o Brasil na Fifa Series. O torneio contará com a participação de 26 atletas que enfrentarão as seleções da Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá.

Desafios Internacionais

Arthur Elias destacou a importância dos confrontos internacionais previstos na competição. Segundo o treinador, enfrentar a Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá proporcionará à equipe brasileira um intercâmbio de estilos de jogo, o que é essencial para o desenvolvimento da seleção.

Jogos na Arena Pantanal

Os jogos da seleção brasileira na Fifa Series acontecerão na Arena Pantanal, em Cuiabá. A estreia será contra a Coreia do Sul no dia 11 de abril, às 21h30. O segundo jogo será contra a Zâmbia em 14 de abril, e o confronto final acontecerá em 18 de abril contra o Canadá, ambos também às 21h30.

Lista de Convocadas

Para enfrentar os desafios, Arthur Elias convocou um grupo diversificado de jogadoras. Entre as goleiras estão Lorena, Lelê e Thaís Lima. A defesa será composta por Isa Haas, Mariza, Thais Ferreira, Lauren, Paloma Maciel e Vitória Calhau. Nas laterais, Gi Fernandes, Raissa Bahia e Yasmim foram as escolhidas. O meio-campo terá Duda Sampaio, Angelina, Ana Vitória, Maiara e Ary Borges. No ataque, as selecionadas são Ludmila, Kerolin, Tainá Maranhão, Dudinha, Jheniffer, Gabi Portilho, Gio Garbelini, Aline Gomes e Marília.