UEL atualiza regras para autodeclarados negros no Vestibular 2027

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) aprovou novas diretrizes para o Vestibular 2027, com destaque para mudanças no processo de inscrição de candidatos autodeclarados negros. A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe).

O modelo do vestibular permanece com provas em fase única, realizadas em dois dias consecutivos na cidade de Londrina. As avaliações acontecerão em 18 e 19 de outubro de 2026. No primeiro dia, os candidatos farão a Prova de Conhecimentos Gerais e a Redação. No segundo, serão aplicadas as Provas de Conhecimentos Específicos para os cursos que exigem essa etapa. Já os cursos com Prova de Habilidades Específicas (PHE) terão avaliação em 6 de setembro de 2026.

Serão ofertadas 2.012 vagas em 53 cursos presenciais, com reserva de 10% para negros de escola pública, 10% para pessoas negras, 5% para negros independentemente do percurso e 5% para pessoas com deficiência.

A principal alteração está na banca de heteroidentificação, que agora exigirá o envio de documentos, fotos e vídeo já no ato da inscrição, realizada de 1º de julho a 10 de agosto de 2026, exclusivamente pelo site do Vestibular. A análise será feita em duas etapas: uma eletrônica, baseada nos arquivos enviados, e outra presencial, caso haja dúvidas, nos dias das provas.

Os candidatos devem anexar documento oficial com foto, imagens recentes em diferentes ângulos, vídeo curto e autodeclaração assinada. Os arquivos precisam seguir formatos e tamanhos específicos, conforme detalhado no edital. A ausência ou inadequação dos documentos pode resultar na perda da vaga reservada.

O Manual do Candidato, com todas as orientações, será disponibilizado até 1º de julho. A UEL também oferece isenção da taxa de inscrição via NIS/CadÚnico até 8 de junho, ou por análise socioeconômica do Sebec entre 9 e 26 de junho, com descontos de até 100%.

A mudança busca aprimorar as políticas de ações afirmativas e garantir maior acesso ao ensino superior, permitindo que candidatos não aprovados na banca de heteroidentificação ainda possam concorrer em outras modalidades de vaga.

Fonte: operobal.uel.br