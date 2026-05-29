Filme japonês ‘Kokuho – O Preço da Perfeição’ estreia no Cine Ouro Verde em junho

O longa-metragem japonês ‘Kokuho – O Preço da Perfeição’, dirigido por Sang-il Lee, será exibido no Cine Teatro Ouro Verde nos dias 1, 2 e 3 de junho, com sessões às 16h e 19h30. Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada), sendo que às segundas-feiras todos pagam meia. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou via PIX, e a bilheteria abre 30 minutos antes de cada sessão.

O filme é uma adaptação do romance de Shuichi Yoshida e conquistou grande sucesso no Japão, tornando-se o live-action mais assistido da história do país, com mais de 12 milhões de espectadores. Internacionalmente, o longa foi exibido em festivais como Cannes, Toronto e Busan, além de conquistar indicação ao Oscar na categoria de Melhor Maquiagem e Cabelo.

A trama acompanha a trajetória de Kikuo Tachibana, interpretado por Soya Kurokawa e Ryo Yoshizawa, um jovem com passado ligado à Yakuza que, após a morte do pai, é adotado por um renomado ator de kabuki. Kikuo se dedica à tradicional arte japonesa, buscando se tornar um onnagata, ator especializado em papéis femininos. Ao lado de Shunsuke Ogaki, filho legítimo do ator, ele enfrenta desafios pessoais e profissionais, enquanto ambos perseguem o reconhecimento máximo na carreira: o título de ‘Kokuho’, ou ‘tesouro nacional’.

O enredo destaca a rivalidade e a irmandade entre os protagonistas, além de abordar temas como identidade, tradição e superação. O filme tem classificação indicativa de 14 anos e duração de 2h54min. O Cine Ouro Verde fica na Rua Maranhão, 85, no Centro.

Fonte: operobal.uel.br