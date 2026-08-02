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São Paulo supera Vitória fora de casa e lidera o Brasileirão Feminino

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 2 de agosto de 2026 11:45

O São Paulo conquistou uma importante vitória por 3 a 1 sobre o Vitória, jogando no estádio Barradão, em Salvador, pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino, na noite de sábado (1º). O jogo foi transmitido ao vivo pela TV Brasil.

O placar foi aberto logo aos oito minutos, quando Bruna Calderan marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Bia Menezes. Aos 29 minutos, o São Paulo ampliou com um gol contra da volante Vick Moura, do Vitória. Ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos, Isa marcou o terceiro gol das visitantes, completando de cabeça após jogada de Aline Milene.

No início da segunda etapa, Sheilinha descontou para o Vitória, também de cabeça, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final: 3 a 1 para o São Paulo.

Com este resultado, o São Paulo chega a 32 pontos e assume a liderança provisória do campeonato. O Corinthians, atual vice-líder, ainda joga contra o Flamengo na segunda-feira (3). Já o Vitória permanece na zona de rebaixamento, com seis pontos, ocupando a penúltima posição.

Na próxima rodada, o Vitória recebe o Internacional em Salvador no domingo (9), enquanto o São Paulo enfrenta o Bragantino em casa, no mesmo dia.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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