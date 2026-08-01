Prazo do Desenrola Brasil 2.0 é estendido para renegociação de dívidas até 31 de agosto

O programa Desenrola Brasil 2.0, voltado para a renegociação de dívidas bancárias, teve seu prazo prorrogado até o dia 31 de agosto. A decisão foi oficializada pelo Ministério da Fazenda em portaria publicada no Diário Oficial da União neste sábado (1º).

Com a prorrogação, consumidores ganham mais tempo para regularizar pendências financeiras junto aos bancos e restabelecer o acesso ao crédito. As regras do programa permanecem as mesmas, beneficiando especialmente aqueles que estão em processo de negociação com as instituições financeiras.

A medida vale apenas para bancos que tenham realizado, até 30 de julho, pelo menos mil operações de crédito garantidas pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO). Segundo o Ministério da Fazenda, não será necessário novo aporte de recursos públicos ao fundo, pois o orçamento atual já cobre a demanda prevista.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou que a prorrogação também favorece profissionais como motoristas de aplicativo, taxistas, entregadores e caminhoneiros que desejam trocar de veículo pelo Programa Move Brasil.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br