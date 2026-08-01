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Cruzeiro goleia Botafogo e se destaca no Brasileirão Feminino

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 1 de agosto de 2026 18:50

O Cruzeiro conquistou uma vitória expressiva por 4 a 0 sobre o Botafogo neste sábado (1º), em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O confronto foi transmitido ao vivo pela TV Brasil.

O grande destaque do jogo foi a atacante Marília, que marcou três gols. Ela abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo, ampliou com um belo chute da entrada da área aos 44 minutos e fechou sua participação aos 29 da etapa final, ao dominar na área e finalizar de canhota.

O quarto gol do Cruzeiro saiu aos 23 minutos do segundo tempo, quando Letícia Ferreira converteu uma cobrança de pênalti, consolidando a vitória da equipe mineira.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 24 pontos e ocupa, de forma provisória, a quinta posição na tabela. A equipe ainda pode ser ultrapassada por outros times até o fim da rodada. Já o Botafogo permanece na última colocação, com apenas cinco pontos somados.

Marília, com os três gols marcados, chegou a 10 no torneio e lidera a artilharia da competição.

O próximo compromisso do Cruzeiro será no domingo (9), contra o Grêmio, em Porto Alegre. O Botafogo volta a campo na sexta-feira (7), quando enfrenta o Fluminense no estádio Nilton Santos.

A rodada segue neste sábado, com Vitória e São Paulo se enfrentando em Salvador, em partida também transmitida pela TV Brasil.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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