Brasil conquista oito ouros no Internacional de Parabadminton em São Paulo

A seleção brasileira encerrou sua participação no Internacional de Parabadminton, realizado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, com um total de 39 medalhas. O evento, encerrado neste sábado (1º), rendeu ao Brasil oito medalhas de ouro, além de 11 pratas e 20 bronzes.

O principal destaque da equipe foi a paranaense Kauana Beckenkamp, que conquistou três medalhas de ouro. No individual, ela venceu a classe SL3, superando a indiana Tulika Jadhao na final por 2 sets a 0, com parciais de 22/20 e 21/9. Nas duplas mistas SL3/SU5, ao lado de Yuki Roberto Rodrigues, Kauana derrotou Rogério Oliveira e Edwarda Oliveira por 2 sets a 1. Já nas duplas femininas SL3/SU5, a parceria com Mikaela da Costa Almeida garantiu mais um ouro ao vencer Tulika Jadhao (Índia) e Beatriz Monteiro (Portugal) por 2 sets a 0.

Outros atletas brasileiros também tiveram desempenho de destaque. Júlio Cesar Godoy foi campeão na classe WH2 (cadeirantes), vencendo Victor Rocha Amorim. Ana Carolina Coutinho Reis conquistou o ouro na classe SL4, enquanto Rogério Oliveira garantiu o primeiro lugar na SL4 masculina. Nas duplas WH1/WH2, Marcelo Conceição e Júlio Godoy subiram ao topo do pódio.

O torneio contou com a participação de 97 representantes brasileiros. A equipe agora se prepara para o Internacional do Peru, que começa em 4 de agosto, em Lima.

Confira algumas das medalhas de ouro brasileiras: Ana Carolina Coutinho Reis (SL4), Kauana Beckenkamp (SL3), Marcelo Conceição (WH1), Júlio Godoy (WH2), Rogério Oliveira (SL4), além das duplas Kauana Beckenkamp/Mikaela da Costa Almeida (SL3/SU5), Yuki Roberto Rodrigues/Kauana Beckenkamp (mistas SL3/SU5) e Marcelo Conceição/Júlio Godoy (WH1/WH2).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br