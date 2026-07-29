EBC anuncia Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas para valorizar futebol feminino em 2026

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) divulgou nesta terça-feira (28) a abertura da convocatória nacional para o Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A iniciativa, promovida em parceria com a Petrobras, tem como objetivo reconhecer atletas, treinadoras, equipes técnicas, gestoras e clubes que se destacarem no futebol feminino brasileiro durante a temporada de 2026.

O prêmio busca preencher uma lacuna histórica, já que até então não existia no país uma premiação exclusiva para o futebol feminino. A proposta é valorizar o desempenho esportivo, boas práticas de gestão, responsabilidade social e a visibilidade das mulheres no esporte, tanto dentro quanto fora de campo.

Segundo Antonia Pellegrino, presidente da EBC, a TV Brasil tem se consolidado como referência na transmissão de campeonatos de futebol feminino e categorias de base. Para ela, o prêmio reforça o compromisso da emissora em promover a modalidade, especialmente com a Copa do Mundo Feminina de 2027 sendo realizada no Brasil.

A premiação contará com diversas categorias, incluindo “Jogadora da Temporada”, “Treinadora ou Treinador do Ano” e “Melhor Departamento de Futebol Feminino”. Destaque para a categoria Craque da Torcida, que terá votação aberta ao público em agosto, permitindo que torcedores escolham a atleta de maior destaque entre 18 jogadoras representantes dos clubes da Série A1.

As demais categorias serão avaliadas por um júri técnico formado por representantes dos clubes participantes do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 2026. Entre elas estão: Melhor Jogadora da Temporada, Artilheira, Jogadora Revelação, Melhor Treinadora ou Treinador, Gol Mais Bonito, Departamento de Futebol Feminino da Temporada e Seleção da Temporada.

Também será concedido o Prêmio Especial Futebol Feminino Contra o Feminicídio, reconhecendo ações de clubes no combate à violência contra a mulher. A cerimônia de entrega está marcada para 15 de novembro de 2026, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Brasil.

O Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas faz parte de uma campanha que visa aproximar atletas do público, fortalecer a presença do futebol feminino na cultura esportiva nacional e incentivar a participação das torcidas ao longo da temporada.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br