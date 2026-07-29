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TRE-SP aplica multa a Lula por suposta campanha eleitoral antecipada em evento

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 29 de julho de 2026 22:31

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinou uma multa de R$ 15 mil ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alegando prática de campanha eleitoral antecipada. A decisão foi tomada após uma representação do partido Missão, que questionou declarações feitas por Lula durante um evento em São Paulo, no dia 19 de maio, transmitido pelo canal oficial do presidente no YouTube.

Segundo a legenda, o presidente teria solicitado votos para Simone Tebet e Marina Silva, ambas pré-candidatas ao Senado por São Paulo. O juiz auxiliar de Propaganda, Ronnie Herbert Barros Soares, avaliou que a fala de Lula configurou pedido claro de apoio eleitoral.

Na defesa, a equipe jurídica de Lula argumentou que o discurso tinha caráter institucional e não continha pedido explícito de votos. Apesar da citação das pré-candidatas, o juiz entendeu que Simone Tebet e Marina Silva não deveriam ser penalizadas, pois não são responsáveis pelas declarações do presidente.

A decisão do TRE-SP ainda permite recurso por parte do presidente Lula.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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