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Feira de Profissões e Inovação de Cambé conecta jovens ao mercado de trabalho e novas tecnologias

Feira de Profissões e Inovação de Cambé reúne jovens, empresas e instituições para apresentar oportunidades e tendências do mercado de trabalho local.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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A segunda edição da Feira de Profissões e Inovação de Cambé acontece nesta terça-feira (18) e deve reunir cerca de 2,5 mil visitantes no centro de eventos da cidade. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Governança de Inovação e Associação Comercial e Empresarial de Cambé (ACIC), conta com 47 expositores e é voltado principalmente para estudantes das redes municipal e estadual.

O principal objetivo da feira é aproximar adolescentes e jovens das oportunidades profissionais disponíveis no município, além de apresentar instituições de ensino e as tecnologias mais recentes utilizadas por empresas locais. Durante a abertura, a Câmara Municipal foi representada pelo presidente Odair Paviani (PL) e pela vereadora Viviani Vallarini (PSD), que destacaram a importância do evento para o futuro dos jovens cambeenses.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Lourdes Maçolla, a feira é uma oportunidade para que os estudantes conheçam diferentes profissões, conversem com profissionais do mercado e compreendam as diversas formas de construir uma carreira de sucesso. O evento também facilita o contato entre empresas e uma nova geração de talentos.

A primeira edição da feira, realizada no ano passado, contou com 22 expositores e recebeu cerca de 1.500 visitantes. Neste ano, a expectativa é de um público ainda maior, reforçando o compromisso do município em incentivar a formação e a inserção dos jovens no mercado de trabalho.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br

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#cambé#Educação#empresas#Feira de Profissões#inovação#JOVENS#mercado de trabalho#tecnologia
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