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Candidatos à Presidência apresentam agendas diversificadas nesta terça-feira

Candidatos à Presidência cumprem agendas variadas nesta terça-feira, com eventos, entrevistas e encontros em diferentes cidades do país.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Os principais candidatos à Presidência da República seguem com agendas movimentadas nesta terça-feira (18), alternando compromissos em diferentes regiões do país.

Alguns presidenciáveis participam do Encontro com os Presidenciáveis – Diálogo pelo Futuro do Brasil, realizado em Brasília pelo Instituto Unecs, onde discutem propostas e desafios para o país.

Augusto Cury (Avante) marca presença no evento em Brasília pela manhã e concede entrevistas ao SBT News e SBT Brasil em São Paulo à noite.

Clariana Barão (DC) realiza caminhada pelo centro expandido de São Paulo, passando por vias importantes como Rua da Consolação, Avenida Paulista e Brigadeiro Faria Lima, antes de viajar para o Mato Grosso.

Edmilson Costa (PCB) participa de transmissão ao vivo no canal Farol Brasil, enquanto Hertz Dias (PSTU) dedica o dia à gravação de vídeos para as redes sociais.

Flávio Bolsonaro (PL) cumpre agenda em Belo Horizonte com ato de campanha e encontro com apoiadores, além de participar do evento em Brasília.

Pablo Marçal (PRTB) tem uma série de entrevistas em canais digitais ao longo do dia.

Romeu Zema (Novo) se reúne com familiares de pessoas afetadas por jogos eletrônicos em São Paulo.

Ronaldo Caiado (PSD) apresenta seu Plano de Governo para a Saúde em São Paulo, participa do evento em Brasília e de um seminário sobre negócios e desenvolvimento econômico.

Wilson Grassi (Democrata) realiza reuniões de campanha e concede entrevista a um podcast.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não divulgou compromissos públicos. Renan Santos (Missão), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP) também não informaram agendas até o momento.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#agenda política#brasilia#campanha eleitoral#Eleições#entrevistas#eventos#presidenciáveis#são paulo
Redação Portal Cambé
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