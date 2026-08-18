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Quarta Criativa destaca livro sobre diferentes pontos de vista na Biblioteca Infantil de Londrina

Quarta Criativa apresenta livro sobre diferentes pontos de vista e promove oficina de desenho gratuita na Biblioteca Infantil de Londrina.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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A Biblioteca Especializada Infantil de Londrina realiza nesta quarta-feira (19) mais uma edição do projeto Quartas Criativas, que une literatura e oficinas artísticas para jovens leitores. O evento acontece em dois horários, às 10h e às 14h30, na Praça 1º de Maio, 110, em frente à Concha Acústica. A participação é gratuita e aberta ao público.

O destaque desta semana é o livro “Todos eles viram o gato”, escrito e ilustrado por Brendan Wenzel. A história, mediada pela educadora e contadora de histórias Renata Suzue, explora como diferentes personagens enxergam o mesmo gato de formas variadas, estimulando a reflexão sobre percepções e pontos de vista.

Segundo Renata Suzue, a escolha do livro se deve à riqueza visual das ilustrações, que favorecem tanto a leitura individual quanto coletiva. A educadora ressalta que a narrativa incentiva o público a refletir sobre como cada olhar pode trazer interpretações distintas de uma mesma situação.

Após a leitura, os participantes poderão participar de uma oficina artística inspirada no livro, focada em observação e perspectiva por meio do desenho. Para participar da atividade prática, é necessário levar papel sulfite e lápis grafite.

O projeto Quartas Criativas é realizado semanalmente e busca estimular o interesse pela leitura e pela arte entre crianças e jovens. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3371-6603.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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