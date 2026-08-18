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Democrata tem veterinário Wilson Grassi na disputa presidencial

Candidato pelo Democrata, antigo Partido da Mulher Brasileira (PMB), Wilson Grassi é natural de São Paulo, capital.Tem 56 anos, é empresário e veterinário....

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
Editorias
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Candidato pelo Democrata, antigo Partido da Mulher Brasileira (PMB), Wilson Grassi é natural de São Paulo, capital.

Tem 56 anos, é empresário e veterinário.

A empresária Suêd Haidar é a vice na chapa.

Grassi atua pela causa animal, incluindo a defesa da instalação de hospitais públicos para o atendimento de cães e gatos.

É conselheiro da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de São Paulo (Anclipeva-SP).  Notícias relacionadas:Candidatos iniciam campanha presidencial em redutos eleitorais.O candidato à Presidência nunca ocupou cargo público, mas já disputou aos cargos a vaga de vereador, deputado estadual e federal por São Paulo, pelos partidos PV e PRTB.

  Fundado em 2015, o Democrata, antes PMB, nunca havia lançado candidato próprio à Presidência da República.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#candidato#candidatos#Democrata#Eleições 2026#grassi#paulo#Politica#Wilson Grassi
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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