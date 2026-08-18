Democrata tem veterinário Wilson Grassi na disputa presidencial

Candidato pelo Democrata, antigo Partido da Mulher Brasileira (PMB), Wilson Grassi é natural de São Paulo, capital.
Tem 56 anos, é empresário e veterinário.
A empresária Suêd Haidar é a vice na chapa.
Grassi atua pela causa animal, incluindo a defesa da instalação de hospitais públicos para o atendimento de cães e gatos.
É conselheiro da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de São Paulo (Anclipeva-SP). Notícias relacionadas:Candidatos iniciam campanha presidencial em redutos eleitorais.O candidato à Presidência nunca ocupou cargo público, mas já disputou aos cargos a vaga de vereador, deputado estadual e federal por São Paulo, pelos partidos PV e PRTB.
Fundado em 2015, o Democrata, antes PMB, nunca havia lançado candidato próprio à Presidência da República.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br