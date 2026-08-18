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Obra de academia infantil é iniciada no Jardim Aliança, zona norte de Londrina

Prefeitura inicia construção de academia infantil no Jardim Aliança, zona norte de Londrina, com previsão de entrega em 2027.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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A Prefeitura de Londrina deu início à construção de uma academia infantil no Jardim Aliança, localizado na região norte da cidade. O projeto, parte do programa Meu Campinho, tem como objetivo criar um espaço para lazer e atividades físicas voltado especialmente para crianças de quatro a dez anos.

O investimento total é de R$ 302.038,28, provenientes de um convênio entre o Município e o programa Paranacidade, da Secretaria de Estado das Cidades (SECID). A empresa responsável pela execução da obra é a Orça Obras Construtora, vencedora da licitação por apresentar o menor custo.

Com uma área de 440 metros quadrados na Rua Santino de Oliveira Lima, a estrutura contará com parque infantil, gangorra, carrossel, barras de escalada e outros brinquedos. O espaço será complementado por jardins e paisagismo, com o intuito de proporcionar um ambiente agradável para convivência e brincadeiras.

Segundo Wilmar Mazinho, diretor técnico da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), o projeto foi pensado para beneficiar famílias da região, promovendo lazer, esporte e integração social. Ele destaca que o Jardim Aliança foi escolhido por estar em crescimento e abrigar muitas famílias com crianças.

O local será aberto ao público, permitindo que pais, avós e demais familiares acompanhem as crianças nas atividades. A expectativa é que a obra seja concluída em até seis meses, com previsão de inauguração para janeiro de 2027.

Moradores do bairro comemoraram a iniciativa. Para Angélica Rodrigues da Silva, mãe de três crianças, o novo espaço vai facilitar o acesso das famílias a opções de lazer próximas de casa. Já Valquíria Oliveira Guedes, que também é mãe, acredita que a academia infantil trará mais segurança para as crianças, que atualmente brincam nas ruas.

A administração municipal também planeja, futuramente, promover eventos culturais e esportivos em parceria com a associação de moradores, ampliando as opções de atividades para a comunidade.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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