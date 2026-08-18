Obra de academia infantil é iniciada no Jardim Aliança, zona norte de Londrina

A Prefeitura de Londrina deu início à construção de uma academia infantil no Jardim Aliança, localizado na região norte da cidade. O projeto, parte do programa Meu Campinho, tem como objetivo criar um espaço para lazer e atividades físicas voltado especialmente para crianças de quatro a dez anos.

O investimento total é de R$ 302.038,28, provenientes de um convênio entre o Município e o programa Paranacidade, da Secretaria de Estado das Cidades (SECID). A empresa responsável pela execução da obra é a Orça Obras Construtora, vencedora da licitação por apresentar o menor custo.

Com uma área de 440 metros quadrados na Rua Santino de Oliveira Lima, a estrutura contará com parque infantil, gangorra, carrossel, barras de escalada e outros brinquedos. O espaço será complementado por jardins e paisagismo, com o intuito de proporcionar um ambiente agradável para convivência e brincadeiras.

Segundo Wilmar Mazinho, diretor técnico da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), o projeto foi pensado para beneficiar famílias da região, promovendo lazer, esporte e integração social. Ele destaca que o Jardim Aliança foi escolhido por estar em crescimento e abrigar muitas famílias com crianças.

O local será aberto ao público, permitindo que pais, avós e demais familiares acompanhem as crianças nas atividades. A expectativa é que a obra seja concluída em até seis meses, com previsão de inauguração para janeiro de 2027.

Moradores do bairro comemoraram a iniciativa. Para Angélica Rodrigues da Silva, mãe de três crianças, o novo espaço vai facilitar o acesso das famílias a opções de lazer próximas de casa. Já Valquíria Oliveira Guedes, que também é mãe, acredita que a academia infantil trará mais segurança para as crianças, que atualmente brincam nas ruas.

A administração municipal também planeja, futuramente, promover eventos culturais e esportivos em parceria com a associação de moradores, ampliando as opções de atividades para a comunidade.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br