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Romeu Zema oficializa candidatura à Presidência pelo Novo em 2026

Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, será candidato à Presidência pelo Novo em 2026, defendendo gestão liberal e eficiência pública.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema Neto, confirmou sua candidatura à Presidência da República pelo partido Novo para as eleições de 2026. Natural de Araxá, no Triângulo Mineiro, Zema deixou o cargo de governador para se dedicar à disputa nacional.

Com 61 anos, Zema construiu sua trajetória no setor privado, ligado ao grupo empresarial de sua família. Formado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o político ganhou destaque ao defender pautas como o equilíbrio fiscal, a redução da burocracia e o incentivo à participação do setor privado na economia.

Identificado com o liberalismo econômico e o campo de centro-direita, Romeu Zema terá como vice na chapa Eduardo Girão, também do Novo. Sua carreira política começou em 2018, quando se filiou ao partido e foi eleito governador de Minas Gerais, após uma campanha centrada na renovação política e em práticas de gestão empresarial.

Reeleito em 2022 ainda no primeiro turno, Zema ampliou sua visibilidade nacional durante seus dois mandatos à frente do governo mineiro. Agora, busca levar sua experiência administrativa e propostas liberais para o cenário federal, defendendo maior eficiência e participação privada na administração pública.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#Eduardo Girão#Eleições 2026#Liberalismo#Minas Gerais#partido Novo#Politica#Presidência#Romeu Zema
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