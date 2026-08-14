PM salva bebê de 1 mês que estava engasgado em Cambé

Uma ação rápida de policiais militares terminou com um final feliz em Cambé. Um bebê de apenas um mês de vida foi salvo após se engasgar e apresentar dificuldades para respirar.

A ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira (13), em Cambé. Uma equipe da Polícia Militar que realizava patrulhamento na região do Novo Bandeirantes recebeu a informação de que uma criança estava engasgada e precisava de atendimento urgente.

Os policiais se deslocaram imediatamente até o endereço e foram os primeiros a chegar para prestar socorro.

Bebê não emitia sons

De acordo com as informações preliminares obtidas pelo Portal Cambé, o bebê já estaria há alguns minutos sem emitir sons e apresentava sinais de obstrução das vias respiratórias.

Diante da situação, os policiais iniciaram imediatamente os procedimentos de primeiros socorros e realizaram a manobra de desengasgo.

Após as manobras, a criança voltou a reagir.

O momento trouxe alívio para os familiares e também para os próprios policiais envolvidos na ocorrência.

Criança foi levada para a UPA de Cambé

Após conseguirem reverter a situação inicial, os militares não aguardaram a chegada de outra equipe de atendimento.

O bebê foi colocado na viatura e levado rapidamente para a UPA de Cambé, onde recebeu avaliação e atendimento da equipe médica.

As informações preliminares são de que a criança conseguiu ser estabilizada após o socorro.

Ação rápida dos policiais foi fundamental

Participaram diretamente do atendimento o cabo Chanan, cabo Moraes e soldado Nascimento.

A equipe conta ainda com o policial Christian, que não estava de serviço no momento da ocorrência.

A rapidez no deslocamento e o treinamento dos militares para situações de emergência foram fundamentais para que o bebê pudesse voltar a respirar antes da chegada ao serviço de saúde.

Casos de engasgo em crianças pequenas exigem atendimento imediato, já que poucos minutos sem oxigenação podem representar risco grave à vida.

Família deverá contar detalhes do salvamento

O Portal Cambé está em contato com a família da criança e deve trazer novas informações sobre o caso.

A reportagem também busca ouvir os envolvidos para reconstruir os momentos de tensão vividos até o salvamento do bebê.

Uma entrevista com a família deverá mostrar como tudo aconteceu e como foi o atendimento prestado pelos policiais.

A ocorrência, que começou com momentos de desespero, terminou como uma história de agilidade, preparo e vida salva.

O Portal Cambé continuará acompanhando o caso.

Apoio

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