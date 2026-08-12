Palmeiras empata com Cerro Porteño nos acréscimos pela Libertadores

O Palmeiras ficou no empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, realizada nesta quarta-feira (12) no Nubank Parque, em São Paulo. O time paulista abriu o placar no segundo tempo, mesmo jogando com um atleta a menos após a expulsão de Andreas Pereira, mas sofreu o empate nos acréscimos.

O confronto foi equilibrado, com o Palmeiras controlando as ações ofensivas na primeira etapa, mas sem conseguir balançar as redes. As melhores oportunidades vieram em jogadas de bola parada e nos avanços do atacante Allan pela direita, porém o goleiro Manuel Roffo garantiu o empate parcial.

No segundo tempo, Jhon Arias acertou a trave e teve outra chance clara, mas desperdiçou. O Cerro Porteño chegou a marcar com Guillermo Benítez, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Pouco depois, Andreas Pereira foi expulso por falta em Mateo Klimowicz, deixando o Verdão com um jogador a menos.

Aos 36 minutos, Flaco López aproveitou rebote na área e colocou o Palmeiras em vantagem. O time paraguaio pressionou nos minutos finais e, aos 47, Jonatán Torres cruzou rasteiro, a bola passou pela defesa e pelo goleiro Carlos Miguel, resultando no empate.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (19), às 19h, no estádio La Nueva Olla, em Assunção. Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Outros brasileiros também entraram em campo pelas competições sul-americanas. O Atlético-MG venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 pela Copa Sul-Americana, enquanto o São Paulo empatou por 1 a 1 com o Bolívar na Bolívia pela Libertadores.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br