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Hugo Calderano vence sueco na estreia do Europe Smash e avança no torneio

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 11 de agosto de 2026 22:15

O brasileiro Hugo Calderano iniciou sua participação no Europe Smash, realizado em Malmo, na Suécia, com uma vitória convincente. O atleta, atualmente oitavo colocado no ranking mundial de tênis de mesa, superou o sueco William Bergenblock, número 372 do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 11/1, 11/7 e 11/6. O confronto aconteceu na terça-feira (11) e durou 19 minutos.

Com o resultado, Calderano segue para a próxima fase do torneio, que distribui dois mil pontos no ranking internacional. Seu próximo adversário será o japonês Maharu Yoshimura, 51º do mundo, em partida prevista para quinta-feira (13), ainda sem horário definido. As partidas podem ser acompanhadas ao vivo pelo canal da Federação Internacional de Tênis de Mesa (World Table Tennis) no YouTube.

Além da disputa individual, Calderano também jogará nas duplas mistas ao lado da paulista Bruna Takahashi. A parceria, conhecida como “Calderashi”, estreia nesta quarta-feira (12), às 13h (horário de Brasília), contra os chilenos Gustavo Gomez e Daniela Ortega. A dupla brasileira já conquistou o título do WTT Singapura Smash em 2024.

Na chave de duplas masculinas, Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka avançaram para a segunda rodada após vencerem os taiwaneses Kuo Guan-Honge Feng Yi-Hsin por 3 sets a 1. Eles enfrentam agora os vice-líderes do ranking, Wong Chun Ting e Chan Baldwin, também de Taiwan, às 9h20 desta quarta-feira (12).

Já na disputa de duplas mistas, Guilherme Teodoro e a chilena Paulina Vega foram eliminados pelos norte-americanos Jishan Liang e Sally Moyland, com derrota por 3 sets a 0.

No feminino, Bruna Takahashi, 23ª do ranking, se despediu do torneio de simples ao ser superada pela alemã Sabine Winter, terceira do mundo, por 3 sets a 2 na segunda-feira (10).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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