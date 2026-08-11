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Produção de motos registra recorde histórico em julho de 2026, aponta Abraciclo

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 11 de agosto de 2026 17:26

A indústria de motocicletas do Brasil atingiu um marco histórico em julho de 2026, conforme dados divulgados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). No Polo Industrial de Manaus, foram produzidas 190.794 motocicletas, o maior volume já registrado para o mês de julho. Esse número representa um crescimento de 36% em relação ao mesmo mês do ano anterior e de 45,8% na comparação com junho.

No acumulado entre janeiro e julho de 2026, a produção totalizou 1.254.191 motocicletas, o melhor resultado desde 2008 e um aumento de 9,9% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, o desempenho reforça a força do setor e a capacidade das fabricantes de atender à demanda do mercado nacional.

No varejo, também houve recorde: foram licenciadas 199.236 motocicletas em julho, superando em 3,1% o resultado de julho de 2025 e em 2,6% o de junho. Entre janeiro e julho, os licenciamentos somaram 1.373.580 unidades, alta de 12,3% frente ao mesmo período de 2025.

As exportações de motocicletas cresceram 22,8% em julho, com 3.289 unidades enviadas ao exterior, em comparação ao mesmo mês do ano anterior.

O setor de bicicletas também apresentou bom desempenho em julho, com 37.413 unidades produzidas no Polo Industrial de Manaus, aumento de 16,6% em relação a julho de 2025 e de 22,8% ante junho. No entanto, o acumulado do ano aponta queda de 5,7% na produção, totalizando 200.571 bicicletas, resultado que, segundo a Abraciclo, está dentro do planejado para atender ao mercado.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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