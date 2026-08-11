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Vereadores de Cambé pedem melhorias em trânsito, limpeza e infraestrutura em vários bairros

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 11 de agosto de 2026 13:16

Durante a 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cambé, realizada na última segunda-feira (10), vereadores apresentaram uma série de solicitações voltadas para melhorias em diferentes bairros do município. Os pedidos abrangem obras, manutenção, intervenções no trânsito, limpeza urbana e reforço na sinalização.

Entre as indicações, destacam-se pedidos para construção de muro de arrimo, estudos técnicos para reforço da segurança viária, implantação de redutores de velocidade, manutenção de iluminação pública e revitalização de quadras esportivas em escolas municipais.

Os vereadores também solicitaram a reavaliação do recapeamento asfáltico, limpeza de bueiros, revitalização de avenidas e melhorias na sinalização horizontal e vertical de ruas importantes. Além disso, foram feitas demandas para remoção de resíduos descartados irregularmente e substituição de placas de identificação de ruas.

Outras solicitações incluem a reforma de calçadas em escolas, ações para evitar empoçamento de água em dias de chuva, limpeza de vielas e revitalização de pontes em áreas residenciais. Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e possíveis providências.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br

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