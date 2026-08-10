Londrina perde para o Goiás e segue no Z-4 da Série B

O Londrina Esporte Clube voltou a tropeçar na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (10), o Tubarão foi derrotado pelo Goiás por 1 a 0, no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia, pela 21ª rodada da competição.

Kadu Sousa marcou, aos 18 minutos do primeiro tempo, o único gol da partida. O resultado mantém o Londrina com 20 pontos, na 17ª colocação e dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Goiás chegou aos 32 pontos e assumiu o sétimo lugar.

Para o time londrinense, o problema vai além de uma derrota fora de casa. São agora três derrotas consecutivas, em um momento no qual as decisões tomadas pela SAF na reformulação do elenco passam a ser ainda mais questionadas diante da queda de rendimento dentro de campo.

Goiás domina o início e abre vantagem

O Goiás começou melhor e pressionou desde os primeiros minutos. Maurício Kozlinski precisou trabalhar duas vezes antes dos dez minutos, primeiro em cobrança de falta de Lourenço e depois em uma finalização de cabeça dentro da área.

A pressão resultou no gol aos 18 minutos. Após bate-rebate na área do Londrina, Kadu Sousa aproveitou a sobra e mandou para o fundo da rede.

O assistente inicialmente apontou impedimento, mas, após uma longa análise do VAR, o gol foi confirmado.

O Londrina teve dificuldades para construir jogadas ofensivas durante boa parte da etapa inicial. As tentativas vieram principalmente em finalizações de média e longa distância, sem conseguir ameaçar de maneira consistente o goleiro Thiago Rodrigues.

Londrina melhora, mas não consegue buscar o empate

Na segunda etapa, o Tubarão conseguiu aparecer mais no campo ofensivo.

Heron teve uma das melhores oportunidades do Londrina ao cabecear e obrigar Thiago Rodrigues a fazer boa defesa com a ponta dos dedos. João Tavares também tentou uma finalização, mas mandou por cima do gol.

Mesmo sem ampliar, o Goiás administrou a vantagem. Nos minutos finais, Anselmo Ramon ainda teve a oportunidade de marcar o segundo, mas desperdiçou.

O 1 a 0 permaneceu até o apito final e confirmou mais uma derrota londrinense.

Saídas mudaram um time que começava a reagir

A situação atual ganha ainda mais peso quando comparada ao momento vivido pelo Londrina no início de julho.

Antes das principais saídas, o Tubarão vinha de três vitórias em quatro partidas e dava sinais claros de reação na Série B. Foi justamente nesse período que o clube perdeu três jogadores que tinham papel importante na equipe titular: Bruno Santos, Iago Teles e André Luiz.

Bruno Santos deixou o Londrina depois de uma sequência de sete gols em quatro partidas. Quando saiu, era o artilheiro da Série B, com 11 gols, além de ter acumulado 17 gols em 31 partidas pelo clube na temporada. O Mirassol efetuou o pagamento integral da multa rescisória do atacante.

Iago Teles, que estava no clube desde 2024 e havia marcado 25 gols em 90 jogos pelo Tubarão, foi negociado por empréstimo. Já o volante André Luiz, titular durante boa parte da temporada, também deixou o clube após uma negociação em definitivo.

As três baixas aconteceram praticamente ao mesmo tempo.

SAF buscou reposições, mas resposta ainda não veio

A diretoria reagiu ao mercado e trouxe jogadores para tentar recompor o elenco. Entre os nomes contratados estão Raí Nascimento, Pablo Dyego, Nino Paraíba, Tárik, João Vitor, Artur, Geovane Meurer e William Pottker, além de outras movimentações feitas durante a janela.

As contratações, porém, ainda não se traduziram em recuperação na tabela.

Depois da goleada por 5 a 0 sobre o CRB, justamente na última partida de Iago Teles e André Luiz e antes da saída de Bruno Santos, o Londrina empatou com o América-MG e perdeu consecutivamente para Náutico, Novorizontino e agora Goiás.

É uma sequência que evidencia a dificuldade do novo elenco em reproduzir o desempenho apresentado antes da reformulação.

Desmontagem no meio da Série B cobra seu preço

O futebol permite negociações, e clubes com orçamento mais limitado convivem naturalmente com o interesse de equipes de maior poder financeiro.

No caso do Londrina, no entanto, o que chama atenção é a concentração das principais saídas em um período no qual o time finalmente demonstrava evolução.

O próprio executivo de futebol Lucas Magalhães confirmou posteriormente as negociações de André Luiz, Iago Teles e Bruno Santos. Segundo o dirigente, as propostas recebidas e as condições apresentadas pesaram nas decisões tomadas pela SAF.

O problema para o torcedor é que a conta esportiva começou a aparecer rapidamente.

A equipe que vinha crescendo perdeu peças importantes de uma só vez, iniciou praticamente uma reconstrução durante a Série B e agora tenta encontrar novamente um padrão de jogo enquanto luta contra o rebaixamento.

Terceira derrota seguida aumenta sinal de alerta

A derrota em Goiânia deixa o Londrina estacionado nos 20 pontos e na 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento. O time não vence há cinco jogos na Série B e acumula três derrotas consecutivas.

Antes do jogo contra o Goiás, o técnico Rogério Micale já reconhecia a necessidade de reação e dizia que o objetivo principal do clube nesta temporada é garantir a permanência na Série B.

Agora, a preocupação cresce.

Ainda há praticamente todo o segundo turno pela frente e tempo suficiente para uma reação, mas o Londrina precisa transformar rapidamente as mudanças realizadas pela SAF em rendimento dentro de campo. Caso contrário, uma campanha que chegou a dar sinais de recuperação pode terminar novamente em uma batalha direta contra a queda para a Série C.

Próximo desafio será contra o Sport no Recife

O Londrina volta a campo na sexta-feira (14), às 20h30, diante do Sport, na Ilha do Retiro, em Recife.

O Goiás, por sua vez, enfrenta o Criciúma no sábado (15), às 16h, no estádio Heriberto Hülse.

Público e renda na Serrinha

A partida teve 5.810 pagantes e 6.145 torcedores presentes, com renda de R$ 102.565,00.

Para o Londrina, o próximo compromisso ganha peso ainda maior. Além dos pontos, o Tubarão precisa reencontrar competitividade e dar ao torcedor uma resposta dentro de campo depois de uma sequência que colocou novamente o clube em situação delicada na Série B.

E para você, torcedor: as mudanças feitas pela SAF enfraqueceram o Londrina ou o novo elenco ainda precisa de mais tempo para apresentar resultado?

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