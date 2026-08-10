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Lula expressa solidariedade à Colômbia após terremoto e oferece apoio do Brasil

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 10 de agosto de 2026 16:56

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade à população da Colômbia após o forte terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o país nesta segunda-feira (10). O epicentro do tremor foi registrado no departamento de Chocó, causando vítimas e danos significativos.

Em mensagem publicada nas redes sociais, Lula destacou a preocupação do governo brasileiro com a situação e afirmou que o Brasil está disponível para colaborar com as autoridades colombianas no enfrentamento das consequências do desastre.

Segundo nota do Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro acompanha de perto as operações de resgate e assistência às pessoas afetadas pelo terremoto. O Itamaraty também informou que, até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas.

Para brasileiros que necessitem de assistência, a Embaixada do Brasil em Bogotá disponibilizou o telefone +57 3108096169. O plantão consular em Brasília pode ser acionado pelo número +55 (61) 98260-0610.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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