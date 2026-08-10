Londrina oferece 278 vagas de emprego em diversos setores nesta semana

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) de Londrina anunciou nesta segunda-feira (10) a abertura de 278 vagas de emprego para profissionais de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem desde funções que não exigem experiência até cargos que requerem formação específica e experiência prévia.

Entre os destaques, estão 30 vagas para auxiliar geral de conservação de vias permanentes, que exigem Ensino Fundamental completo e não pedem experiência anterior. O salário é de R$ 1.621,00, com benefícios.

Para quem busca colocação na indústria, há 26 vagas para auxiliar de linha de produção, com salários que variam de R$ 1.900,00 a R$ 2.500,00, dependendo da exigência de escolaridade e experiência. Uma dessas vagas requer Ensino Médio completo e seis meses de experiência, oferecendo remuneração de R$ 2.420,00, além de benefícios.

No setor de logística, são 20 oportunidades para auxiliar de logística, com salário de R$ 2.260,00. A função exige Ensino Fundamental completo e não pede experiência. O trabalho é temporário, com jornada noturna de terça-feira a domingo.

O cargo de motorista de ônibus urbano conta com 15 vagas, exigindo Ensino Médio incompleto, seis meses de experiência e CNH categoria D. O salário é de R$ 3.700,00, mais benefícios.

Para quem busca salários mais altos, há uma vaga para encarregado de obras, com remuneração de R$ 5.534,00. É necessário Ensino Médio completo e seis meses de experiência. Ter curso técnico em Edificações ou áreas relacionadas é um diferencial.

Outras funções disponíveis incluem oficial carpinteiro (15 vagas), auxiliar de carga e descarga (14), pedreiro (13), servente de obras (21), motorista de caminhão (12), atendente de lanchonete (4), pizzaiolo (4), operador de caixa (5) e inspetor de tráfego rodoviário (5), entre outras.

Pessoas com deficiência também encontram oportunidades exclusivas: duas vagas para operador de processo de produção, com salário de R$ 2.101,00 e uma vaga para auxiliar administrativo, com remuneração de R$ 2.695,00. Ambas oferecem benefícios e exigem níveis de escolaridade específicos.

Os interessados devem conferir os requisitos de cada vaga no Portal da Prefeitura e realizar agendamento para atendimento presencial na SMTER, localizada na Rua Pernambuco, 162. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. As vagas podem ser preenchidas conforme o limite de encaminhamentos.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br