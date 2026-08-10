Terremoto de magnitude 7,4 deixa mortos e destruição em cidades da Colômbia

Um forte terremoto atingiu o oeste da Colômbia nesta segunda-feira (10), causando a morte de pelo menos 20 pessoas, conforme informações das autoridades locais. O tremor, que teve magnitude de 7,4 segundo o serviço geológico colombiano, provocou desabamentos e deixou moradores presos sob escombros em diferentes cidades.

Em Pereira, uma das cidades mais afetadas, o prefeito Mauricio Salazar confirmou 18 mortes e informou que equipes de resgate trabalham para localizar pessoas soterradas após o colapso de prédios. Já em Manizales, duas pessoas perderam a vida, de acordo com o prefeito Jorge Eduardo Rojas.

Na cidade de Cali, relatos preliminares apontam para o desabamento de pelo menos 20 estruturas. O prefeito Alejandro Eder solicitou reforço de socorristas das cidades de Bogotá e Medellín para auxiliar nos trabalhos de resgate.

O epicentro do terremoto foi registrado próximo a San José del Palmar, na província de Chocó, região costeira do Pacífico colombiano. A governadora Nubia Carolina Córdoba relatou feridos e danos significativos em Quibdó, capital de Chocó, e alertou para a possibilidade de novas réplicas do tremor.

Na província de Risaralda, o governador Juan Diego Patiño destacou que Pereira, importante polo da região cafeeira, também sofreu danos estruturais em diversos edifícios.

Por medida de segurança, a autoridade de aviação civil suspendeu operações nos aeroportos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago e Buenaventura, enquanto equipes técnicas avaliam possíveis danos nas estruturas.

A agência nacional de gestão de desastres informou que o terremoto foi sentido em nove departamentos e em todas as 32 capitais departamentais, provocando evacuações e registros de danos materiais.

O sistema de alerta de tsunamis dos Estados Unidos afirmou que não há risco de tsunami na região. Testemunhas relataram que o tremor também foi sentido em áreas da Venezuela, como o estado de Táchira e a cidade de Barquisimeto.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br