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Projeto facilita acesso de comunidades de Salvador a espaços culturais

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 9 de agosto de 2026 22:31

Moradores do bairro Águas Claras, em Salvador, tiveram a oportunidade de conhecer o centro histórico da cidade e participar, pela primeira vez, da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô). O grupo, composto principalmente por mulheres com mais de 60 anos que frequentam a Biblioteca Comunitária Condor Literário, visitou também a Fundação Casa de Jorge Amado e o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab).

Entre as participantes estava Soraia Santos Pinto, de 61 anos, que relatou a importância da experiência para ampliar o entendimento sobre cultura e destacou o desejo de que mais moradores possam participar dessas atividades. Ela ressaltou que muitos nunca haviam ido ao Pelourinho ou a outros espaços culturais da cidade.

Maian Oliveira, de 36 anos, levou seus três filhos para conhecer o Muncab. Ela comentou sobre as dificuldades de acesso ao centro histórico e a equipamentos culturais, especialmente para famílias com crianças, devido à distância e ao transporte.

Águas Claras, apesar de estar a cerca de 25 minutos do centro, enfrenta desafios para integrar seus moradores às atividades culturais de Salvador. Segundo Aline Dias, articuladora territorial do bairro, a chegada do metrô e de uma rodoviária tem facilitado o acesso, mas ainda há necessidade de políticas públicas que promovam a participação da comunidade em eventos culturais.

O passeio foi viabilizado pelo projeto Circuito Cultural, do Instituto Motiva, que busca ampliar o acesso de estudantes da rede pública e participantes de organizações sociais a instituições culturais em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. A iniciativa responde ao cenário de desigualdade no acesso à cultura no Brasil, onde, segundo dados do IBGE, menos de um terço dos municípios possui museus e a visitação é concentrada entre pessoas de maior renda.

Levantamento do Observatório Fundação Itaú indica que apenas 16% dos brasileiros visitaram museus no último ano e 13% participaram de festivais literários, evidenciando o baixo consumo de cultura no país. Ariane Teles, do Instituto Motiva, destaca que o objetivo do projeto é superar barreiras de acesso e promover a cultura como ferramenta de transformação social e educativa.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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