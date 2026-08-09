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Tempestades deixam mais de 2,6 mil desalojados no Rio Grande do Sul

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 9 de agosto de 2026 13:11

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou neste domingo (9) o número de pessoas desalojadas devido às fortes tempestades que atingiram o estado. O total chega a 2.686 moradores que precisaram deixar suas casas após uma linha de instabilidade associada a uma frente fria provocar chuvas intensas e ventos fortes.

Os temporais causaram danos em 117 municípios gaúchos, incluindo destelhamentos, quedas de árvores e postes de energia. Segundo a Defesa Civil, os prejuízos foram resultado da frente fria, e não do ciclone bomba que se formou entre Argentina e Uruguai e seguiu pelo oceano, trazendo apenas ventos à costa do estado.

Desde a última sexta-feira (7), uma morte e cinco feridos foram registrados. A vítima fatal era um motociclista que sofreu um acidente na rodovia RS-124, em Montenegro. Entre os feridos, um morador de Novo Hamburgo ficou em estado que exige atenção após se enroscar em fios durante o vendaval. Um militar foi atingido por estilhaços em Osório e, em Dom Feliciano, três pessoas tiveram ferimentos leves.

Minas do Leão foi um dos municípios mais afetados, com 500 desalojados. Em Novo Hamburgo, 480 pessoas precisaram sair de casa, enquanto Sapiranga registrou 360 desalojados. Apenas uma pessoa em Montenegro ficou desabrigada e precisou de acolhimento público.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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