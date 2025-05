Com gols de Maurício e Vitinho, Tubarão conquista vitória fora de casa e avança na tabela

O Londrina Esporte Clube conquistou uma importante vitória na noite desta segunda-feira(19), ao bater o Confiança por 2 a 0, em jogo válido pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense subiu para a terceira posição, somando 12 pontos, enquanto o clube sergipano permanece com apenas três pontos, agora na lanterna da competição.

O confronto ocorreu em Aracaju, e foi marcado pelo equilíbrio e por grandes chances desperdiçadas pelo time mandante. O Londrina, por sua vez, soube aproveitar melhor as oportunidades criadas e garantiu os três pontos com gols de Maurício, no início do jogo, e Vitinho, no fim do segundo tempo.

Resumo do jogo

Primeiro tempo

O Londrina começou de forma ofensiva e abriu o placar logo aos três minutos. Após uma cobrança de lateral pela esquerda, a bola sobrou para Maurício, que finalizou com força da entrada da área, no canto do goleiro Allan.

O Confiança reagiu e pressionou ao longo da primeira etapa. A equipe acertou duas bolas na trave, uma com Felipe Clemente, aos 13 minutos, e outra com Ronald Camarão, de cabeça, aos 20. O Londrina também criou boas jogadas, principalmente com Gustavo França e Iago Telles, mas o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

Segundo tempo

A pressão do Confiança continuou e mais uma bola na trave foi registrada, desta vez com Breyner Camilo, aos quatro minutos. Aos 20, um lance polêmico gerou revolta no time sergipano: após bola no travessão, Ronald Camarão foi derrubado na área, mas o árbitro mandou seguir. O técnico Luizinho Vieira foi expulso por reclamação.

Mesmo com o volume de jogo favorável, o Confiança não conseguiu converter suas chances. Aos 39 minutos, em jogada de contra-ataque, Vitinho recebeu passe de Iago Telles e tocou com categoria na saída do goleiro, marcando o segundo gol do Londrina e selando a vitória.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o triunfo, o Londrina alcançou a terceira colocação da Série C, com 12 pontos conquistados em seis jogos. O Confiança, por outro lado, caiu para a última posição, com apenas três pontos e segue sem vencer nas últimas rodadas.

Na próxima rodada, o Confiança enfrenta o CSA, no sábado (24), às 17h, no estádio Rei Pelé. No mesmo dia, o Londrina recebe o ABC, às 19h30, no Estádio VGD.

Foto: Luiz Neto/ADC