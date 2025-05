Tentativa de feminicídio é registrada em Cambé; suspeito está foragido

Tentativa de feminicídio mobiliza autoridades em Cambé

Na madrugada desta terça-feira (20), por volta das 5h30, uma tentativa de feminicídio foi registrada no Conjunto José dos Santos Rocha, popularmente conhecido como Mutirão, na cidade de Cambé, Paraná. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar da 11ª Companhia após acionamento feito pela filha da vítima.

Segundo informações repassadas pelo tenente Baggio, o crime foi cometido pelo ex-companheiro da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento. O homem identificado como Sandro Francisco de Almeida, também conhecido como Alexsandro, estava em regime semiaberto por um homicídio cometido em 2011, e no momento da tentativa de feminicídio se encontrava fora do sistema prisional, sem monitoramento por tornozeleira eletrônica.

De acordo com os relatos, a vítima se preparava para sair ao trabalho quando foi surpreendida pelo agressor dentro da própria residência. Ela foi atingida por um disparo de arma de fogo no peito. Ao tentar efetuar um segundo disparo, a filha da vítima interveio, impedindo nova agressão.

Sem conseguir contato imediato com os serviços de emergência do SAMU e do Siate — após cerca de 40 minutos de tentativas —, familiares optaram por transportar a mulher em um carro particular até o hospital. A vítima deu entrada na Santa Casa de Cambé, onde permanece internada com a bala alojada no tórax, aguardando avaliação do cirurgião para possível procedimento.

A irmã da vítima, Daniele Lima, relatou que a mulher manteve relacionamento com o agressor por cerca de 12 anos e que ele estava preso há sete anos por envolvimento em outro caso de homicídio. O casal tem duas filhas, de 9 e 11 anos.

O suspeito, conforme confirmado pela Polícia Militar, tem antecedentes criminais e uma condenação por homicídio, quando, junto com seu irmão, teria invadido uma residência e participado da morte de três pessoas. Ele cumpre progressão de pena em sistema alternado, com 15 dias de reclusão em uma casa de reabilitação e 15 dias em liberdade.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estão mobilizadas na tentativa de localizar o foragido. Informações que possam levar ao paradeiro de Sandro Francisco de Almeida podem ser repassadas anonimamente pelos números 190 (Polícia Militar) ou 181 (Disque Denúncia da Polícia Civil).

Além do crime, a ocorrência reacende um alerta para os problemas estruturais enfrentados pelos serviços de emergência de Cambé, principalmente no que diz respeito à dificuldade de contato telefônico com o SAMU, fato reiterado por moradores em diversas situações anteriores.

A situação permanece em investigação, e a polícia segue em diligências para prender o suspeito.