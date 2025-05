Instituto Encoraja e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer promovem o evento “Esporte que Transforma”, no próximo dia 31, no CEJU

Maio está movimentado! No próximo dia 31 (sábado), haverá o evento “Esporte que Transforma”, com organização do Instituto Encoraja e parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. E segundo a assessoria de imprensa do Instituto, o evento contará com a presença e ajuda de cerca de 100 voluntários e visa atender mais de 300 pessoas!

O evento que contará com diferentes atividades das 13h às 17h, no Centro da Juventude- CEJU, que fica na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 963-Jardim Castelo Branco integra o Dia das Boas Ações,

Ainda de acordo com a assessoria de Imprensa do Encoraja, o evento disponibilizará uma programação ampla, que terá como intuito entreter e colaborar com as mulheres cambeenses.

Programação Oficial:

– Amistosos de vôlei com o time Queen Master Cambé e convidados

– Atividades de integração para famílias

– Cadastro para vagas de emprego e cursos profissionalizantes para mulheres

– Contação de histórias educativas, com foco na prevenção ao abuso infantil

– Palestras sobre violência doméstica e empoderamento feminino

– Brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce gratuitos

– Certificados de horas complementares para estudantes voluntários(as).

Sobre o Instituto Encoraja: O Instituto Encoraja é uma organização social com sede em Curitiba, e sub-sede em Cambé/PR e presença em outras regiões do estado. Seu foco é o empoderamento de mulheres, a proteção de crianças e o fortalecimento comunitário por meio de iniciativas educativas, culturais e esportivas. Um dos seus principais programas é o projeto “Unidas pelo Esporte, Juntas Pela Vida”, que utiliza o voleibol como ferramenta de transformação para mulheres 35+ em situação de vulnerabilidade, promovendo saúde, autonomia e pertencimento.

E você que gosta de ajudar e quer estar mais atento as ações que visam contribuir com a sociedade, candidate-se ao voluntariado neste evento. Inscrições para voluntariado seguem abertas até o próximo dia :

https://www.atados.com.br/vaga/esporte-que-transforma-363535

Empresas locais podem apoiar: Empresas, comércios e instituições podem contribuir com cotas de patrocínio ou apoio logístico. As marcas apoiadoras terão visibilidade nos materiais oficiais do evento, nas redes sociais e no dia da ação. Contato para parcerias locais: Márcia Freitas – Articuladora de Parcerias E-mail: articulacaoparcerias@institutoencoraja.org Telefone: (43) 9815-2545 .