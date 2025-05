Mulher é baleada e apreendida com drogas e arma após confronto com a PM em Cambé

Ocorrência envolveu fuga, disparos de arma de fogo e grande apreensão de entorpecentes

Na madrugada deste domingo, 18 de maio de 2025, uma operação conjunta entre a equipe de Agência Local de Inteligência (ALI) e as guarnições da ROTAM, ambas do 30º Batalhão da Polícia Militar (30º BPM), resultou em uma ocorrência de confronto armado e apreensão de entorpecentes na rodovia BR-369, altura do quilômetro 164, em Cambé, no norte do Paraná.

Segundo informações da Polícia Militar, as equipes receberam denúncia de que um veículo Fiat Uno estaria transportando drogas oriundas do Paraguai. Diante da gravidade da informação, foi solicitado apoio à ROTAM para realizar a abordagem.

Ao tentarem interceptar o veículo, o casal que o ocupava desobedeceu à ordem de parada. Durante a tentativa de abordagem, a condutora e o passageiro reagiram contra os policiais, resultando em confronto.

De acordo com o relatório policial, o passageiro efetuou disparos contra a equipe e, em seguida, fugiu em direção a uma área de matagal próxima ao local, não sendo localizado até o momento. Já a condutora, uma mulher adulta ainda sem identificação confirmada, desceu do veículo empunhando uma arma de fogo e, ao atentar contra os policiais, foi baleada. A agressão foi cessada com disparos de resposta por parte da PM.

A mulher foi socorrida com vida e encaminhada ao Hospital Universitário de Londrina, onde veio a óbito no decorrer do dia. A arma apreendida com ela trata-se de uma pistola Glock calibre .40, equipada com seletor de rajada, contendo dez munições, sendo uma delas deflagrada.

No interior do veículo foram encontrados aproximadamente:

50 quilos de maconha

3 quilos de skank (uma forma mais concentrada da cannabis)

(uma forma mais concentrada da cannabis) Quatro caixas de cigarros contrabandeados

Um celular

Um cartão bancário

O próprio veículo Fiat Uno, utilizado para o transporte

O comando da operação foi supervisionado pelo Major Alessandro dos Reis, responsável pelo 30º Batalhão da Polícia Militar. A Polícia Militar segue em diligências para identificar o passageiro foragido e apurar as circunstâncias do crime.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil do Paraná, com apoio da Delegacia de Cambé.