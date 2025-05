Polícia Militar reage a ataque com faca e jovem morre no local; policial ficou ferido e foi socorrido

Na manhã deste domingo 18 de maio de 2025, a Polícia Militar de Cambé atendeu uma ocorrência envolvendo um homem em surto, que portava uma faca e ameaçava familiares na região do Jardim Tupi. O caso ocorreu na esquina da Rua Luiz Embriane com a Rua Tamoios, por volta do horário do almoço.

Segundo informações da PM, o jovem identificado como Luan Vitor Leite Barbosa, de 23 anos, apresentava sinais de surto e estava agressivo no momento da chegada da equipe policial. Ao se deparar com os agentes, Luan teria partido para cima dos policiais com a faca em mãos, vindo a atingir um dos oficiais com um golpe.

Diante da ameaça iminente e risco à integridade física da equipe, os policiais reagiram à agressão. Um dos agentes efetuou um disparo de arma de fogo contra o agressor, que veio a óbito ainda no local.

O policial ferido foi socorrido por equipes de apoio e encaminhado à UPA de Cambé, onde recebeu atendimento médico. De acordo com a corporação, o agente se encontra fora de risco e em recuperação.

Equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina estiveram no local para realizar a perícia e o recolhimento do corpo, que foi encaminhado para exame. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Cambé, que irá apurar as circunstâncias da ocorrência.

O Portal Cambé continuará acompanhando o caso e trará atualizações assim que houver novos desdobramentos.