Cinco bairros de Cambé podem ficar sem água nesta terça-feira (21) devido à manutenção da Sanepar

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informou que nesta terça-feira, 21 de maio de 2025, será realizada a higienização programada de reservatórios do sistema de abastecimento de água em Cambé. A operação tem início previsto para as 8h e deve se estender até as 18h. Durante esse período, pode haver oscilações de pressão ou até mesmo desabastecimento em cinco bairros da cidade.

Os locais afetados são:

Jardim Cidade Verde

Jardim Paranzini

Jardim Imperatriz

Jardim Tupi

Conjunto Conceição

A previsão da Sanepar é de que o abastecimento seja normalizado de forma gradativa até as 22h do mesmo dia.

A companhia orienta a população a fazer uso econômico da água durante esse período, priorizando o consumo para alimentação e higiene pessoal. A recomendação é especialmente importante para os imóveis que não possuem caixa-d’água, uma vez que esses são os mais impactados em situações de interrupção temporária no fornecimento.

De acordo com a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), cada residência deve contar com uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros, o que garante autonomia mínima de 24 horas em casos de manutenção ou emergências.

A Sanepar reforça que desperdícios devem ser evitados, e conta com a colaboração de todos os moradores dos bairros atingidos para minimizar os impactos da interrupção temporária.

Em caso de dúvidas, os consumidores podem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, disponível 24 horas por dia. Ao ligar, recomenda-se ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel para agilizar o atendimento.