Ciclista fica ferida após colisão traseira com carro na PR-445, em Londrina

Na manhã do dia 17 de maio de 2025, um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma bicicleta foi registrado na rodovia PR-445, no quilômetro 75 mais 900 metros, em Londrina (PR). A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da 2ª Companhia da PRv de Londrina.

De acordo com informações colhidas no local pela equipe policial, a colisão traseira ocorreu por volta das 9h, em um trecho de pista dupla, com aclive e sinalização indicando proibição de ultrapassagem. O tempo estava bom no momento do sinistro.

O veículo envolvido, um GM Prisma preto, com placas de Sertanópolis (PR), era conduzido por uma mulher de 32 anos, moradora da mesma cidade. A condutora não sofreu ferimentos e realizou o teste do etilômetro, cujo resultado foi de 0,00 mg/L, descartando a ingestão de álcool.

A bicicleta, uma mountain bike branca da marca Mosso, era conduzida por uma mulher de 43 anos, residente em Londrina. Ela sofreu ferimentos em decorrência da colisão e foi atendida no local por uma equipe do SIATE, sendo encaminhada para a Santa Casa de Cambé para avaliação médica.

Segundo o relatório policial, o veículo GM Prisma trafegava no sentido Cambé–Londrina pela PR-445 e, ao acessar a alça de entrada para a Avenida Castelo Branco, colidiu na parte traseira da bicicleta, que seguia à sua frente. O impacto causou danos em ambos os veículos e ferimentos na ciclista.

A bicicleta foi retirada do local para preservar a segurança viária, e o veículo foi liberado por não apresentar pendências legais.

A Polícia Rodoviária Estadual reforça a importância do respeito à sinalização e da atenção redobrada em trechos com fluxo misto de veículos e ciclistas.