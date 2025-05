Condutor foge da PM em Cambé e é atingido por disparo após perseguição no Jardim Santo Amaro

Na noite de 16 de maio de 2025, uma equipe da ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas), pertencente à 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM) do 2º Comando Regional da Polícia Militar (2º CRPM), atuou em uma ocorrência de desobediência e direção perigosa no Jardim Santo Amaro, em Cambé.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais identificaram um motociclista que realizava manobras arriscadas e conduzia de forma imprudente, colocando em risco a segurança do trânsito e de pedestres. Ao perceber a aproximação da equipe policial, o condutor não acatou a ordem de parada, acelerando e iniciando uma tentativa de fuga pelas ruas do bairro.

Com o objetivo de conter a situação, os policiais utilizaram diversos meios não letais de abordagem, como sinais luminosos, sonoros e comandos verbais. No entanto, o condutor persistiu na fuga, agravando o risco à segurança pública.

Diante da iminente ameaça à integridade física de terceiros, dos policiais e do próprio condutor, e após esgotadas as alternativas disponíveis, um dos policiais efetuou um disparo com o intuito de neutralizar a conduta perigosa e restabelecer a ordem.

Após breve continuidade da evasão, o condutor abandonou a motocicleta e se entregou espontaneamente. A equipe policial prestou atendimento imediato, utilizando um torniquete no local e solicitando suporte médico. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atendeu prontamente à ocorrência, encaminhando o homem ao hospital para cuidados médicos.

A motocicleta foi recolhida e encaminhada à sede da 11ª CIPM para os devidos procedimentos legais. A ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão, que classificou a situação como Termo Circunstanciado por Infração Penal (TCIP), ficando a cargo da Delegacia da Polícia Civil de Cambé, considerando que o autor permanece hospitalizado.

A Polícia Militar do Paraná reforça seu compromisso com a segurança pública e a atuação proporcional e responsável de suas equipes operacionais em situações de alto risco.

“Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença.”

