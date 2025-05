Obra que liga Jardim Firenze ao Jardim Cristal está paralisada desde 2024 e deve ser retomada em junho

Uma obra de interligação entre os bairros Jardim Firenze e Jardim Cristal, na cidade de Cambé, permanece paralisada desde setembro de 2024, segundo relatos de moradores da região. O local, que fica entre os dois bairros e próximo a uma área de mata, tem gerado preocupação pela falta de conclusão dos trabalhos e pela relevância da via para a mobilidade urbana da região.

A situação foi reportada por diversos moradores ao Portal Cambé, que procuraram a equipe de jornalismo para relatar o abandono da construção. A obra tem como objetivo facilitar o tráfego entre os bairros e melhorar a infraestrutura local, especialmente para quem utiliza o trajeto diariamente.

Em resposta às queixas da população, o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, informou que a paralisação ocorreu por questões relacionadas à contratação da empresa responsável pela conclusão do projeto. Segundo ele, inicialmente, uma parte da obra foi executada por uma empresa privada. No entanto, para evitar demora em um novo processo licitatório, a administração municipal optou por firmar contrato diretamente com a Companhia de Desenvolvimento de Cambé (Comdec).

“A gente assina o contrato com a Comdec na próxima segunda-feira. Eles vão se mobilizar para terminar a obra, e no começo de junho começamos a finalização da implantação, com pavimentação, meio-fio, iluminação e movimentação de terra”, afirmou Scheller.

Ainda de acordo com o prefeito, a maior parte da infraestrutura já foi concluída, o que deve facilitar a retomada dos trabalhos. No entanto, ele não estipulou um prazo exato para a conclusão da obra. A Prefeitura de Cambé reforça que continuará acompanhando o progresso da execução por parte da Comdec.

O Portal Cambé seguirá monitorando o andamento da obra e trará atualizações assim que houver novas informações oficiais.