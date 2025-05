Prefeitura de Cambé estuda transformar rodoviária em terminal metropolitano após saída da Viação Garcia

A Viação Garcia encerrou o atendimento presencial na rodoviária de Cambé, no norte do Paraná. A decisão, que já vinha sendo cogitada pela empresa em virtude da baixa procura por passagens físicas, gerou questionamentos na comunidade local sobre o futuro do terminal rodoviário.

Em entrevista concedida nesta quarta-feira (15) ao Portal Cambé, o prefeito Conrado Scheller confirmou que a Prefeitura já tinha conhecimento da possibilidade de retirada da empresa, uma vez que cerca de 80% das vendas de passagens da Viação Garcia atualmente ocorrem por meio de aplicativo, conforme informado pela própria operadora. Segundo Scheller, como se trata de uma empresa privada, a gestão municipal não tem poder para obrigar sua permanência.

Apesar disso, o prefeito afirmou que o terminal não está abandonado. Há vigilância permanente no local e a limpeza é mantida em dia. A administração também estuda um novo uso para a estrutura, com o objetivo de revitalizar a área e atender melhor à população.

Um dos projetos em análise é a transformação da rodoviária em um terminal de transbordo metropolitano, nos moldes do que já ocorre em cidades vizinhas como Rolândia e Ibiporã. A proposta visa facilitar a integração de ônibus que atendem a região metropolitana de Londrina, criando um ponto de conexão para passageiros que se deslocam entre Cambé e outros municípios.

Enquanto o novo projeto não é finalizado, a Prefeitura planeja utilizar parte da estrutura para instalar pontos de apoio à Secretaria de Trânsito (Sestran) e à Polícia Militar, promovendo mais segurança e movimento no local. Também está prevista a reforma dos banheiros, visando oferecer melhores condições de uso para a população.

O prefeito ressaltou que, além da função prática, a presença de agentes públicos e forças de segurança no espaço contribuirá para reduzir problemas associados à presença constante de moradores em situação de rua no entorno, uma preocupação recorrente de quem utiliza a área.

A administração municipal afirma que continuará acompanhando e planejando o futuro da rodoviária de forma estratégica, buscando soluções que atendam às necessidades da população e aproveitem a estrutura existente da melhor maneira possível.