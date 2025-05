Polícia Federal deflagra Operação Nacional Proteção Integral II no combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 14 de maio de 2025, a Operação Nacional Proteção Integral II, com foco no enfrentamento aos crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação teve abrangência nacional, com o cumprimento simultâneo de 130 mandados de busca e apreensão em todos os estados da federação.

A operação, coordenada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil (CCASI/CGCIBER/DCIBER/PF), contou com a participação de 466 policiais federais e 175 policiais civis. A iniciativa busca reforçar a atuação integrada entre forças policiais federais e estaduais na investigação e responsabilização de autores de crimes que envolvem armazenamento, produção, compartilhamento e venda de material de abuso sexual infantojuvenil, principalmente na internet.

Durante a execução das ordens judiciais, foram efetuadas 46 prisões em flagrante e identificadas duas vítimas, que foram resgatadas durante a operação.

No Paraná, a circunscrição da Delegacia da Polícia Federal em Londrina realizou dois mandados de busca e apreensão, nas cidades de Santo Antônio da Platina e Cambará. Nesta última, foi preso em flagrante um homem de 57 anos, empresário, sem antecedentes criminais, por manter em seu computador imagens e vídeos contendo material de abuso sexual infantojuvenil. O indivíduo foi conduzido à sede da PF em Londrina, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça Federal.

Na ocasião, foram apreendidos HDs, celular e outras mídias de armazenamento, que serão periciados pela equipe técnica da Polícia Federal.

O nome da operação faz referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/1990), que estabelece a proteção integral como princípio fundamental para a infância e adolescência. A Constituição Federal, por sua vez, em seu artigo 227, determina como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, os direitos das crianças e adolescentes.

A Operação Nacional Proteção Integral II dá sequência à atuação iniciada com a primeira fase da operação, realizada em 12 de março de 2025, e reforça o compromisso permanente da Polícia Federal com a proteção dos direitos fundamentais das vítimas desses crimes.

Somente entre janeiro e abril de 2025, a Polícia Federal já havia cumprido 612 mandados de prisão de foragidos da justiça condenados por crimes sexuais, por meio de seus Grupos de Capturas, demonstrando o empenho das diversas unidades na repressão a esse tipo de delito.

Além das ações repressivas, a Polícia Federal também alerta os pais e responsáveis sobre a importância de manter o diálogo com seus filhos e monitorar suas atividades online e presenciais, de modo a prevenir situações de risco. O órgão destaca que a prevenção e a informação são ferramentas essenciais para a proteção de crianças e adolescentes.