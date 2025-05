Tombamento de caminhão é registrado na PR-445 em Londrina

Um tombamento envolvendo uma combinação de veículos de carga foi registrado na tarde de terça-feira, 13 de maio de 2025, na rodovia PR-445, em Londrina (PR), na altura do quilômetro 66. A ocorrência foi atendida por equipes da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv/CPE), com sede em Rolândia.

O acidente aconteceu por volta das 16h, quando o conjunto formado por três unidades – um caminhão-trator Mercedes-Benz Actros 2651 S 6×4, de placas Q**/MS, e dois semirreboques Randon SR CA, de placas H*/MS – trafegava no sentido Londrina–Tamarana e veio a tombar por razões ainda não esclarecidas.

O condutor do veículo, identificado como J.V.F., 45 anos, sofreu ferimentos leves e recusou atendimento médico no local. Foi realizado exame etilométrico, que apontou resultado de 0,00 mg/L de álcool no ar alveolar, descartando o consumo de bebida alcoólica por parte do motorista.

A Polícia Rodoviária Estadual elaborou o boletim de atendimento e as causas do acidente deverão ser analisadas com base em fatores como condições da via, da carga e do veículo.

Não houve bloqueio significativo da rodovia, e o tráfego foi controlado pela equipe policial presente no local.